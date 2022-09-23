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Происшествия23 сентября 2022 13:51

В Башкирии на базе производства меди на рабочего обрушилась горная масса

Мужчина получил серьезные травмы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Хайбуллинском районе Башкирии на базе производства меди на рабочего обрушилась горная масса. Об инциденте рассказала пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

Сообщается, что в 28 августа при бурении шпуров внезапно отслоился кусок горной массы. Обломки рухнули на прямо рабочего, он получил увечья головы, спины и кисти рук.

Как утверждает пресс-служба ведомства, причиной происшествия стали отсутствие контроля за изменениями горно-геологических условий, за правильностью ведения паспортов на проходку и крепление горных выработок и своевременностью проведения техобслуживания защитного зонта.