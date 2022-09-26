В Уфе суд лишил свободы водителя BMW за неоднократную пьяную езду

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В Уфе суд вынес приговор водителю за неоднократную пьяную езду. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

34-летнего мужчину в июне прошлого года осудили за вождение в пьяном виде. Он был приговорен к условному лишению свободы. Тем не менее, спустя восемь месяцев – в феврале 2022-го – уфимца задержали в нетрезвом виде за рулем BMW.

Орджоникидзевский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Осужденный свою вину признал.