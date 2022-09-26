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Происшествия26 сентября 2022 6:24

В Уфе суд лишил свободы водителя BMW за неоднократную пьяную езду

Мужчина сел за руль нетрезвым спустя всего 8 месяцев после первого приговора судьи
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе суд вынес приговор водителю за неоднократную пьяную езду. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

34-летнего мужчину в июне прошлого года осудили за вождение в пьяном виде. Он был приговорен к условному лишению свободы. Тем не менее, спустя восемь месяцев – в феврале 2022-го – уфимца задержали в нетрезвом виде за рулем BMW.

Орджоникидзевский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Осужденный свою вину признал.