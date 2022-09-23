В Уфе появился новый вид мошенничества с платежками за газ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе появился новый вид мошенничества с квитанциями за газ. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Платежка выглядит как обычная платежка с реквизитами, номером лицевого счета и данными о компании. В ней, однако, есть пункт, который поясняет что квитанция не является платежкой за жилое помещение и коммунальные услуги. Документ является предложением о заключении договора на техобслуживание газового оборудования.

– Вследствие этого, при оплате данного предложения, потребители присоединяются к договору публичной оферты и физический договор будет заключен непосредственно при оказании услуг, – поясняют правоохранители.

Увы, не все замечают этот важный пункт, и потому впадают в заблуждение. Пресс-служба МВД подчеркивает, что если деньги по такой «платежке» были перечислены, и после этого никакие услуги оказаны не были, в действиях приславшей ее компании будут усматриваться признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество».