В Башкирии двое подростков избили и жгли лицо зажигалкой своим сверстникам из-за пиццы

В Башкирии двое подростков напали и издевались над своими сверстниками из-за пиццы

В Башкирии двое подростков напали и издевались над своими сверстниками из-за пиццы. Эта дикая история произошла в минувшую субботу, 17 сентября, в Стерлитамаке, рядом с ТСК «Солнечный».

Как рассказал отец потерпевших детей в соцсетях, его 9-летние сын и дочь возвращались домой из пиццерии, когда на них напали двое мальчиков – младшему было 9, а старшему – 12, а также компания девочек, которые наблюдали за экзекуцией.

- Ударив сына и дочку ногой и сбив ее с ног, он начал отнимать пиццу, орать, затем лег на нее и достав зажигалку подпалил лицо. Дочь хромает, на лице ожог, слезла кожа, куртки все в грязи. Заявление в полицию уже написано, - отметил отец детей.

Позже мужчина добавил, что благодаря камерам видеонаблюдения удалось вычислить нападавших. Старшего мальчика уже вызвали «на ковер» в школе, где он публично извинился перед потерпевшими и пообещал исправиться. В любом случае, сейчас ему вместе с родителями предстоит разбирательства с комиссией по делам несовершеннолетних.

В МВД по Башкирии отметили, что в курсе ситуации и сейчас идет разбирательство по этому поводу.