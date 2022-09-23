ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей с 23 по 25 сентября

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД Башкирии в пятницу и выходные дни, 23-25 сентября, проведет массовые проверки водителей. Об этом предупредил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Профилактические мероприятия направлены на укрепление дисциплины участников дорожного движения, недопущение грубых нарушении правил дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествии . Особое внимание будет уделено нетрезвым водителям, пассажирским перевозкам, в том числе перевозке детей, – рассказал главный гаишник республики.

По словам Севастьянова, в рейдах будет задействовано «максимальное количество личного состава ГИБДД». Он попросил жителей проявить терпение и благоразумие, а также призвал неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

По данным дорожной полиции, с начала 2022 года по вине пьяных водителей погибли 55 человек. В то же время инспекторы задержали более 9 тыс. нетрезвых автомобилистов.