Аэропорт Уфы примет 3-миллионного пассажира

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Сегодня, 23 сентября, международный аэропорт Уфы примет трехмиллионного пассажира. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что этот показатель был достигнут раньше, чем в других регионах Приволжья. По словам Хабирова, пассажиропоток увеличивается, несмотря ограничения полетов.

– У людей растет потребность в деловых и туристических поездках. Из Уфы открываются новые рейсы, внутренние и международные. Всего сегодня в маршрутной сети нашего авиаузла – 60 направлений, – заявил глава региона.

Также Хабиров подчеркнул, что такое достижение стало возможно благодаря федеральной программе поддержки авиаперевозок и республиканской программе субсидирования региональных маршрутов.