Обвиняемого в получении взятки замглавы района Башкирии отправили под домашний арест

фото: vk.com // Краснокамский район Республики Башкортостан

Нефтекамский городской суд Башкирии отправил под домашний арест до 21 ноября заместителя главы Краснокамского района по сельскому хозяйству Радифа Аксанова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом 22 сентября сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

– В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства [следователя о мере пересечения], – передали в инстанции.

Напомним, по версии следствия, Аксанов за деньги собирался оказывать покровительство знакомому бизнесмену. Чиновник потребовал от предпринимателя 200 тыс. рублей за беспрепятственный вывоз тем 2 тыс. кубометров песка с территории района. Вечером 20 сентября обвиняемый, находясь в припаркованном автомобиле, получил от мужчины часть взятки в размере 15 тыс. рублей и с поличным был задержан полицией.