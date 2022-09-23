В Уфе на благоустройство Советской площади потратят 90,2 млн рублей

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на благоустройство Советской площади потратят более 90 миллионов рублей. Это следует документации опубликованной на портале государственных закупок.

В ходе электронного аукциона был определен подрядчик для выполнения работ, им стала уфимская компания «Альбит». Предприятие благоустроит территорию площади за 90 183 108,94 рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Заказчиком благоустройства выступило Управление коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии. Работы планируется начать в начале октября текущего года и завершить их до конца января 2023 года.

Из технического задания следует, рабочим предстоит провести земляные работы, уложить тротуары и покрытия из гранитной плитки, а также соорудить электрические и инженерные коммуникации.