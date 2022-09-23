В Уфе 23 сентября из-за митинг-концерта на шесть часов перекроют четыре улицы

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В Уфе сегодня, 23 сентября, с 12:00 до 18:00 будут перекрыты четыре улицы. Это связано с митинг-концертом «Потомки Шаймуратова своих не бросают!», который состоится на площади перед конгресс-холлом «Торатау». Об этом сообщила городская администрация.

Ограничение на проезд транспорта будет действовать по улицам:

– Гафури (между Пятигорской и Пушкина);

– Заки Валиди (между Гафури и Аксакова);

– Генерала-губернатора Перовского;

– Набережная (между домом №232 и Сочинской).

Также сейчас уже закрыт доступ на парковку напротив конгресс-холла «Торатау». Въезд на стоянку запрещен до 18:00 23 сентября.

Во время ограничений частично изменится маршрут автобусов №6, 14, 30, 31, 39, 75, 207, 227, 228, 249, 262к, 266, 290. Со схемой движения общественного транспорта представлена ниже.