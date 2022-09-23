МинЖКХ Башкирии: инфраструктура водоснабжения изношена на 62%

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В Башкирии инфраструктура водоснабжения изношена на 62%. Об этом на 46-ом заседании регионального Государственного собрания сообщила исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова.

Во время своего выступления чиновник доложила, что в настоящее время коммунальная инфраструктура в Башкирии изношена на 54%. Входящая в нее система водоотведения изношена в среднем на 64%, водоснабжения — на 62%, а теплоснабжения — на 44,5%.

По словам министра, наиболее сильно инженерные сети изношены в Сибае, в Кумертау, в Бирском и Иглинском районах.