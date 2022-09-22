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Происшествия22 сентября 2022 11:25

В Башкирии задержали банду махинаторов в сфере автострахования

Злоумышленники разыгрывали постановочные ДТП
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В башкирском городе Стерлитамак задержали банду из пяти мошенников, осуществлявших аферы в сфере автострахования. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно версии следователей, глава группировка разработал хитроумную схему получения страховых денег. Подозреваемые устраивали постановочные ДТП в безлюдных местах. «Аварии» фиксировали видеорегистратором одним из злоумышленников, который выступал в афере в роли случайного свидетеля.

Затем мошенники обращались в страховые компании и получали денежную компенсацию. Выплаты передавались главарю группировки, а он взамен оплачивал подельникам ремонт машины и отдавал в награду от пяти до 15 тысяч рублей. Предварительно правоохранителям удалось установить, что подобным образом было разыграно 13 ДТП. Из-за этого страховые компании понесли ущерб в размере более двух миллионов рублей.

По фактам преступлений было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Подозреваемые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.