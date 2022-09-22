МинЖКХ Башкирии назвало незаконным доначисление жителям Уфы 55 млн рублей за отопление

Исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова назвала незаконным доначисление жителям Уфы 55 млн рублей за отопление Фото: Александр ГЛУЗ

Исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова на заседании регионального парламента 22 сентября назвала незаконным доначисление жителям Уфы 55 млн рублей за отопление от «Уфимских инженерных сетей». Десяткам тысяч горожан в августе текущего года выставили дополнительные счета за тепло, поданное еще в августе 2019-го.

– В 2019 году произошла ошибка, когда МУП «УИС» передал платежному агенту неправильные данные по объемам потребления тепла многоквартирными домами. Это коснулось 55 тыс. лицевых счетов, – объяснила чиновница. – На тот момент сумма была 62 млн рублей, на сегодняшний день перерасчетная сумма составляет 55 млн рублей, потому что некоторые люди переехали. «УИС» в августе [2022 года] выставили в платежных квитанциях этот перерасчет за 2019 год. Госжилнадзор и министерство ЖКХ считают это начисление необоснованным и незаконным. Госкомитет выписал предписание МУП «УИС» о необходимости возврата данных сумм. Прокуратура потребовала провести проверку. Госжилнадзор к ней приступил.

По словам Головановой, при доказательстве неправомерности доначислений по итогам проверки «УИС» вновь выпишут предписание вернуть жителям деньги. Если и тогда ресурсники откажутся это делать, то Госжилнадзор обратится в суд.