В Уфе из-за утечек без воды остались восемь жилых домов и пять общежитий

22 сентября из утечек из земли и колодца по улицам Кольцевой, Хадии Давлетшиной и Мингажева без воды остались восемь жилых домов и пять студенческих общежитий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 22 сентября, из утечек из земли и колодца по улицам Кольцевой, Хадии Давлетшиной и Мингажева без воды остались восемь жилых домов и пять студенческих общежитий. Профильные службы занимаются устранением коммунальных аварий. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Водоснабжение приостановлено в домах по улицам:

– Герцена, 50;

– Кольцевой, 107/1, 111;

– Мингажева, 156, 158, 158/1, 160, 160/1, 160/2, 162 (последние пять домов – общежития УГАТУ);

– Революционной, 165, 167/3;

– Хадии Давлетшиной, 16/1.