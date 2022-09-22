В Уфе из-за утечек без воды остались восемь жилых домов и пять общежитий

22 сентября из утечек из земли и колодца по улицам Кольцевой, Хадии Давлетшиной и Мингажева без воды остались восемь жилых домов и пять студенческих общежитий
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 22 сентября, из утечек из земли и колодца по улицам Кольцевой, Хадии Давлетшиной и Мингажева без воды остались восемь жилых домов и пять студенческих общежитий. Профильные службы занимаются устранением коммунальных аварий. Об этом сообщил «Уфаводоканал».
Водоснабжение приостановлено в домах по улицам:
– Герцена, 50;
– Кольцевой, 107/1, 111;
– Мингажева, 156, 158, 158/1, 160, 160/1, 160/2, 162 (последние пять домов – общежития УГАТУ);
– Революционной, 165, 167/3;
– Хадии Давлетшиной, 16/1.