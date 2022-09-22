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Общество22 сентября 2022 9:26

Башкирия организует референдум для прибывших из ДНР и ЛНР граждан

Участки для голосования будут организованы в Уфе, Стерлитамаке и других городах республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Все фракции Госсобрания-Курултая поддержали референдум

Все фракции Госсобрания-Курултая поддержали референдум

Башкирия организует референдум о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республики, а также Херсонской и Запорожской областей для прибывших оттуда переселенцев. Об этом говорится в обращении Госсобрания-Курултая к народу региона, которое на заседании парламента 22 сентября зачитал вице-спикер Рустем Ахмадинуров.

– Все фракции […] поддерживают жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их устремлениях и готовы оказать необходимое содействие в обеспечении волеизъявления тех из них, кто в настоящий момент находится на территории Республики Башкортостан. Это жители соответствующих территорий, прибывшие в нашу республику. Им будет оказано полное содействие в голосовании на участках в Уфе, Стерлитамаке и других районах и городах, – сказал парламентарий.

Напомним, на том же заседании выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Его речь касалась частичной мобилизации, объявленной в России президентом Владимиром Путиным.