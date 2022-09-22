Прокуратура объявила предостережение застройщику «Миловского парка» под Уфой

фото: прокуратура РБ

Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил застройщику жилого квартала «Миловский парк» под Уфой предостережение о недопустимости срыва сроков строительства. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что строительством проблемных многоквартирных домов в квартале занимается региональный фонд дольщиков с привлечение компании Трест «БГС». Согласно графику, жилые здания «Миловского парка» должны быть сданы не позднее четвертого квартала 2022 года. Сейчас их готовность оценивается на 50-80%.