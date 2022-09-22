Воспитанник «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признался в даче взятки за военник

Владислав Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признался в даче взятки за уклонение от службы в армии Фото: Александр ГЛУЗ

Воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев», а ныне нападающий «Югры» Владислав Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признался в даче взятки за уклонение от службы в армии и раскаялся. Об этом 22 сентября сообщил ТАСС.

Адвокат спортсмена рассчитывает на мягкое наказание, так как его подзащитный добровольно пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Напомним, ранее по аналогичным делам судили двух других воспитанников «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева. Первого приговорили к условному 5-летнему сроку, второго оштрафовали на 2 млн рублей.