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Общество22 сентября 2022 7:34

Воспитанник «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признался в даче взятки за военник

Его адвокат спортсмена рассчитывает на мягкое наказание
Источник:kp.ru
Владислав Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признался в даче взятки за уклонение от службы в армии

Владислав Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признался в даче взятки за уклонение от службы в армии

Фото: Александр ГЛУЗ

Воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев», а ныне нападающий «Югры» Владислав Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признался в даче взятки за уклонение от службы в армии и раскаялся. Об этом 22 сентября сообщил ТАСС.

Адвокат спортсмена рассчитывает на мягкое наказание, так как его подзащитный добровольно пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Напомним, ранее по аналогичным делам судили двух других воспитанников «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева. Первого приговорили к условному 5-летнему сроку, второго оштрафовали на 2 млн рублей.