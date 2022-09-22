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Общество22 сентября 2022 7:08

Жителей Уфы предупредили о возможных пробках на трассе Р-240 рядом с поселком Зубово

Это связано с ремонтом дороги
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Минтранс Башкирии 22 сентября предупредил жителей Уфы о возможных пробках на трассе Р-240 рядом с поселком Зубово. Затруднение движения возможно из-за ремонта дорожного покрытия

Минтранс Башкирии 22 сентября предупредил жителей Уфы о возможных пробках на трассе Р-240 рядом с поселком Зубово. Затруднение движения возможно из-за ремонта дорожного покрытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Башкирии 22 сентября предупредил жителей Уфы о возможных пробках на трассе Р-240 рядом с поселком Зубово. Затруднение движения возможно из-за ремонта дорожного покрытия, который завершится к концу месяца.

– На участке км 9 – км 10 автомобильной дороги Р-240 Уфа-Оренбург в рамках гарантийных обязательств подрядная организация приступает к устранению дефектов покрытия, – передали в ведомстве.

Жителей попросили заранее планировать маршрут своих поездок.