Мать малолетней дочери в Уфе попытались лишить родительских прав

В Уфе мать малолетней дочери попытались лишить родительских прав. Иск против женщины подал местный житель

В Уфе мать малолетней дочери попытались лишить родительских прав. Иск против женщины подал местный житель. Он заявил, что та «постоянно употребляет алкогольные напитки и ведет аморальный образ жизни». Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

– Суд пришел к выводу об отсутствии […] достаточных оснований для применения к матери указанной санкции, поскольку мать ребенка способна обеспечить воспитание и развитие своей дочери, родственную связь с которой она не утратила, а также способна оказать […] материальное содержание и помощь, участвовать в ее воспитании, – рассказали в инстанции.

Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку мать не уклоняется от выполнения родительских обязанностей и хочет принимать участие в воспитании дочери.