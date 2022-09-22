В Уфе после реконструкции открыли Шакшинскую развязку

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 22 сентября, после реконструкции открыли Шакшинскую развязку. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Работы шли все лето, и въезд в Шакшу с федеральной автодороги [М-5] на это время пришлось закрыть. Мера вынужденная – старый путепровод с нагрузкой не справлялся, – рассказал руководитель региона.

Теперь на развязке есть пять съездов и путепровод длиной в 85 метров, за счет чего там выросла пропускная способность.

Хабиров отметил, что Шакшинская развязка – это часть реконструкции участка трассы М-5 протяженностью 14,3 км. Там предусмотрено расширение дороги до шести полос, новый мост через реку Юрмаш, путепровод через железную дорогу и надземные пешеходные переходы. По плану все работы должны завершиться в 2023 году.