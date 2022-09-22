В Белорецком районе Башкирии 22 сентября включат отопление

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Глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил о намерении дать отопление сегодня, 22 сентября. По его словам, тепло подадут и в дома, и в социальные объекты. В то же время руководитель администрации предупредил, что для полноценной работы понадобится пара дней для устранения воздушных пробок в батареях.

– Во время запуска системы отопления возможно небольшое снижение температуры горячей воды в домах с её централизованной подачей. Как только трубопровод заполнится, температура воды восстановится, – отметил Иванюта.

Глава района отметил, что многих волнует вопрос оплаты и пояснил, что в домах, где установлены приборы учета, квитанции придут по фактическому потреблению в октябре. В домах, где таких приборов нет, первые платежи придут в ноябре, оплата будет производиться с 1 октября по 31 мая, независимо от даты подключения.