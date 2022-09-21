После пожара в квартире в Башкирии нашли тела двух погибших

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что 21 сентября произошел смертельный пожар, в котором погибли два человека. Тела мужчины и женщины нашли в квартире на улице Октябрьская в Мелеузе.

Когда спасатели ведомства прибыли на место происшествия, то увидели, что горит квартира на восьмом этаже многоквартирного дома. Пожар потушили приблизительно через полчаса. С места происшествия спасли пожилую женщину, погибших нашли во время разбора, их личности все еще устанавливают.

Причины произошедшего пока что выясняются. На месте работает следственная группа и дознаватель.