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Происшествия21 сентября 2022 16:49

После пожара в квартире в Башкирии нашли тела двух погибших

Причины пожара в Мелеузе устанавливают дознаватели МЧС.
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что 21 сентября произошел смертельный пожар, в котором погибли два человека. Тела мужчины и женщины нашли в квартире на улице Октябрьская в Мелеузе.

Когда спасатели ведомства прибыли на место происшествия, то увидели, что горит квартира на восьмом этаже многоквартирного дома. Пожар потушили приблизительно через полчаса. С места происшествия спасли пожилую женщину, погибших нашли во время разбора, их личности все еще устанавливают.

Причины произошедшего пока что выясняются. На месте работает следственная группа и дознаватель.