В Башкирии замглавы района поймали с поличным при получении взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 20 сентября, в башкирском городе Нефтекамск 35-летнего заместителя главы Краснокамского района по сельскому хозяйству поймали с поличным при получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Правоохранителями было установлено, 38-летний бизнесмен, работающий в сфере грузоперевозок, добычи и реализации грунта, обратился к чиновнику просьбой предоставить участок на территории района для добычи песка. Замглавы не имел полномочий предоставлять земельные участки, но, тем не менее, за возможность разработки карьера на территории района потребовал вознаграждение.

Чиновник был задержан полицией на оптовой базе в ходе получения денег. По данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере. В настоящее время решается об избрании меры пресечения заместителю главы.