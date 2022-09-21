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Общество21 сентября 2022 12:44

Хабиров показал премьеру Беларуси Роману Головченко УМПО

Делегация республики прибыла в Уфу 20 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Сегодня, 21 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетили Уфимское моторостроительного производственного объединения. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Чиновники осмотрели сборочный цех предприятия, где собираются авиационные и индустриальные двигатели. Затем Хабиров и Головченко ознакомились с работой испытательного цех, в котором проходит завершающий этап технологической цепочки производства. Во время визита на УМПО глава Башкирии и премьер Беларуси обсудили перспектив взаимодействия в сфере авиастроения.

Напомним, делегация Беларуси во главе с премьером Головченко прибыла в Уфу 20 сентября. На следующий день дипломат поучаствовал в открытии дилерского центра по продаже грузовиков Минского автомобильного завода.