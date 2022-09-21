Провалившегося в 6-метровую трубу полуторагодовалого ребенка перевезли в Уфу

фото: МЧС РБ

Ребенка, который провалился в шестиметровую трубу в Кугарчинском районе Башкирии, перевезли в Уфу для дальнейшего лечения и обследования. Сейчас он находится в Республиканской детской клинической больнице. Об этом 21 сентября сообщил региональный Минздрав.

Напомним, инцидент произошел вечером 19 сентября в деревне Туепчаново. В одноэтажном частном доме ребенок провалился в узкую скважину глубиной в шесть метров. Чтобы достать оттуда мальчика, была развернута спасательная операция. Сотрудники МЧС с помощью крана достали трубу через крышу дома и распилили ее болгаркой. Спустя почти два часа малыша удалось достать и передать медикам. Те доставили его в реанимацию Мраковской центральной районной больницы. Врачи ЦРБ стабилизировали состояние маленького пациента.