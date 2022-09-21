«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Амур» по буллитам

фото: «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» вновь обыграл на выезде «Амур» – на этот раз по буллитам. Игра состоялась 21 сентября и закончилась со счетом 2:3.

Первыми забили хозяева арены. На седьмой минуте отличился Ярослав Лихачев. Уфимцы сравняли счет спустя девять минут – гол оформил Александр Хмелевский. Под самый занавес стартового отрезка результативным броском за «юлаевцев» отметился Сергей Шмелев. В конце второго период «Амур» смог восстановить статус-кво благодаря голу Кэмерона Ли.

Третья двадцатиминутка и последующий овертайм обошлись без заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались уфимцы: попытки реализовали Иван Дроздов и Сергей Шмелев.

«Амур» (Владивосток) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0)

Голы:

1:1 (06:56) – Ярослав Лихачев;

1:1 (17:59) – Александр Хмелевский.

1:2 (19:36) – Сергей Шмелев;

2:2 (39:19) – Кэмерон Ли.

В онлайн-таблице Восточной конференции СЮ сейчас занимают пятое место с десятью очками в активе. В следующем матче уфимская команда примет у себя дома минское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 24 сентября.