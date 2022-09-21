Суточная заболеваемость COVID-19 в Башкирии превысила 800 случаев

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 805 жителям. Последний раз прирост заболевших был выше восьмисот 20 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 805 жителям. Последний раз прирост заболевших был выше восьмисот 20 марта. С начала пандемии в республике подтвердили более 310,5 тыс. случаев инфицирования. Об этом сообщил местный Минздрав.

Скончались от COVID-19 еще четыре пациента. Всего жертвами инфекции в регионе стали 5 816 человек.

Переболели коронавирусом более 300,4 тыс. жителей, 777 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 4 308 человек: 299 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.