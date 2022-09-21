В Башкирии полиция ищет водителя, который насмерть сбил человека и скрылся

В Башкирии полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил человека в Ишимбайском районе и скрылся с места ДТП

В Башкирии полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил человека в Ишимбайском районе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в первом часу ночи 21 сентября на первом километре трассы Ишимбай-Петровск-Красноусольский. Под колеса неизвестной машины попал 31-летний местный житель. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

Госавтоинспекция Башкирии просит всех, кто знает виновника ДТП или стал его очевидцем, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть отдельного батальона ГИБДД республики по телефону: 8(347) 235-84-02.