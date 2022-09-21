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Общество21 сентября 2022 11:11

Башкирия направит 10 млн рублей на поддержку народных художественных промыслов

Деньги получат малый и средний бизнес, а также профильный центр
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия до конца 2022 года направит 10 млн рублей на поддержку народных художественных промыслов

Башкирия до конца 2022 года направит 10 млн рублей на поддержку народных художественных промыслов

Башкирия до конца 2022 года направит 10 млн рублей на поддержку народных художественных промыслов. Об этом 21 сентября сообщил региональный Минфин.

Как пояснила министр Лира Игтисамова, деньги пойдут на финансирование работы Центра художественных промыслов народов Башкирии и субсидии малому и бизнесу, а также самозанятым гражданам, которые занимаются проектами в сфере ремесел и художественных промыслов.

Учреждение и предприниматели должны будут потратить средства с господдержки на покупку оборудования, сырья и расходных материалов, которые нужны для изготовления ремесленных изделий.