фото: ufacity.info

Автобусный маршрут №39 в Уфе продлили на пять остановок. Если раньше у рейса конечной была остановка «ул. Юрия Гагарина», то теперь после нее транспорт будет проезжать «ул. Рыльского», «Ателье Мод», «ДЮЦ «Салям» и «ул. Набережная» – до «ОК «Сипайловский». Об этом 20 сентября сообщил «Башавтотранс».

Новая схема движения автобусного маршрута №39 // «Башавтотранс»

– Количество автобусов по маршруту увеличено с 20 до 23 единиц. Режим работы маршрута с 6:03 до 23:03, интервал движения в час «пик» 8 минут, в межпиковое время 8-10 минут, – передал госперевозчик.

Автобусы маршрута №39 курсируют между микрорайоном Сипайлово и историческим центром города, проезжая через проспект Октября.