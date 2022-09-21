Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 10:55

Автобусный маршрут №39 в Уфе продлили на пять остановок

Число транспорта на рейсе увеличено до 23
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Автобусный маршрут №39 в Уфе продлили на пять остановок. Если раньше у рейса конечной была остановка «ул. Юрия Гагарина», то теперь после нее транспорт будет проезжать «ул. Рыльского», «Ателье Мод», «ДЮЦ «Салям» и «ул. Набережная» – до «ОК «Сипайловский». Об этом 20 сентября сообщил «Башавтотранс».

Новая схема движения автобусного маршрута №39 // «Башавтотранс»

Новая схема движения автобусного маршрута №39 // «Башавтотранс»

– Количество автобусов по маршруту увеличено с 20 до 23 единиц. Режим работы маршрута с 6:03 до 23:03, интервал движения в час «пик» 8 минут, в межпиковое время 8-10 минут, – передал госперевозчик.

Автобусы маршрута №39 курсируют между микрорайоном Сипайлово и историческим центром города, проезжая через проспект Октября.