Уфа планирует запустить отопление в детсадах и школах на следующей неделе

Отопление в детских садах и школах Уфы планируется запустить на следующей неделе, если установится подходящая для этого погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отопление в детских садах и школах Уфы планируется запустить на следующей неделе, если установится подходящая для этого погода. Об этом на пресс-конференции в администрации города 21 сентября сообщил вице-мэр Сергей Кожевников.

– Предварительно мы понимаем, что отапливать детские учреждения начнем уже на следующей неделе. Но при этом мы будем следить за температурой окружающей среды, – цитирует «Башинформ» чиновника.

Согласно данным мэрии, к подключению отопления в Уфе подготовлено 5 669 многоквартирных домов.

Напомним, согласно федеральным нормативам, решение о запуске тепла в социальных учреждениях и жилых домах принимается в том случае, если среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Согласно сервису Gismeteo, такой температурный режим начнет устанавливаться в башкирской столице с понедельника, 26 сентября.