В Уфе из-за Ночи 1000 велосипедистов 23 сентября перекроют четыре улицы

В Уфе 23 сентября из-за проведения Ночи 1000 велосипедистов на два с половиной часа перекроют четыре улицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В уфимской Черниковке 23 сентября из-за проведения Ночи 1000 велосипедистов на два с половиной часа перекроют четыре улицы. Об этом предупредили в городской администрации.

С 20:30 до 23:00 по маршруту велопробега будут закрыты участки улиц:

– Машиностроителей (между Орджоникидзе и Кольцевой);

– Кольцевой (между Машиностроителей и Ульяновых);

– Ульяновых (между Кольцевой и Первомайской);

– Первомайской (между Ульяновых и Машиностроителей).

На время действия ограничений частично изменятся маршруты общественного транспорта. Схема их движения на вечер 23 сентября представлена ниже.

фото: ufacity.info

Кроме того, с 9:00 до 23:59 будет закрыта парковка возле ДК УМПО – на стоянке организуют сбор участников велопробега.