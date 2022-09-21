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Происшествия21 сентября 2022 8:24

Самолет Уфа-Надым экстренно сел в Тюмени из-за технической неисправности

Экипаж заметил уменьшение количества масла в двигателе во время полета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Самолет, следовавший рейсом Уфа – Надым, экстренно сел в тюменском аэропорту Рощино из-за подтекшего масла

Самолет, следовавший рейсом Уфа – Надым, экстренно сел в тюменском аэропорту Рощино из-за подтекшего масла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, следовавший рейсом Уфа – Надым, экстренно сел в тюменском аэропорту Рощино из-за подтекшего масла. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 сентября. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Во время полета экипаж воздушного судна обнаружил уменьшение количества масла в правом двигателе, хотя параметры его работы были в норме. Командир самолета совершил незапланированную посадку в Рощино, где во время осмотра и было обнаружено подтекание масла из-под сливной пробки масляного фильтра.

Сейчас по факту технической неполадки проводится служебное расследование.