Хабиров и премьер Беларуси Головченко открыли под Уфой дилерский центр МАЗ

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Беларуси Роман Головченко открыли в селе Михайловке под Уфой дилерский центр по продаже грузовиков Минского автомобильного завода. Об этом в своих соцсетях 21 сентября сообщил руководитель региона.

Хабиров назвал открытие центра «большим событием». По его словам, коммунальная, дорожная и строительная техника МАЗ в Башкирии «очень востребована».

– Машины производства МАЗ – качественные, с отличными техническими характеристиками. Они полностью базируются на белорусских и российских разработках, что особенно важно в условиях санкций – нет проблем с ремонтом и запчастями, – отметил глава республики.

Он добавил, что у Башкирии и Беларуси также есть планы на запуску производства шасси и надстроек МАЗ на территории региона.

Напомним, делегация Беларуси во главе с премьером Головченко прибыла в Уфу 20 сентября. Хабиров лично встретил дипломатов.