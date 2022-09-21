В Уфе при ДТП с Priora и Vesta погибла 37-летняя женщина

фото: ГИБДД РБ

В Уфе при ДТП с двумя легковушками погибла женщина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в десятом часу вечера 21 сентября. На улице перспективной 68-летний уфимец за рулем Lada Vesta при повороте налево не уступил дорогу Priora и столкнулся с ней.

Момент удара заснял видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

– 37-летняя пассажирка Vesta скончалась от полученных травм. Оба водителя и 38-летний пассажир Priora госпитализированы, – передали в дорожной полиции.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту инцидента.