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Происшествия21 сентября 2022 7:24

В Уфе при ДТП с Priora и Vesta погибла 37-летняя женщина

Авария случилась на улице Перспективной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе при ДТП с двумя легковушками погибла женщина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в десятом часу вечера 21 сентября. На улице перспективной 68-летний уфимец за рулем Lada Vesta при повороте налево не уступил дорогу Priora и столкнулся с ней.

Момент удара заснял видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

– 37-летняя пассажирка Vesta скончалась от полученных травм. Оба водителя и 38-летний пассажир Priora госпитализированы, – передали в дорожной полиции.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту инцидента.