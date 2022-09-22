Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 3:46

Жители Уфы пострадали от нападений вооруженного доской мужчины

Агрессивный гражданин повредил имущество жителей Нижегородки
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Жители уфимского микрорайона Нижегородка пострадали от нападений агрессивного мужчины. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Местные жители поведали, что в ночь с 17 на 18 сентября вооруженный доской мужчина бил по воротам и машинам на улицах Перевалочная и Баймакская. Одного из таких нападений на автомобиль было запечатлено на камеру видеонаблюдения.

– На нашей машине было разбито вдребезги заднее стекло. Хотим коллективно добиться справедливого возмещения ущерба и применения каких-то мер защиты людей от потенциально опасного человека. Кто узнает человека на видео? Что знаете о нем? – написал обеспокоенный горожанин.