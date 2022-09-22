Жители Уфы пострадали от нападений вооруженного доской мужчины

Фото: Соцсети

Жители уфимского микрорайона Нижегородка пострадали от нападений агрессивного мужчины. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Местные жители поведали, что в ночь с 17 на 18 сентября вооруженный доской мужчина бил по воротам и машинам на улицах Перевалочная и Баймакская. Одного из таких нападений на автомобиль было запечатлено на камеру видеонаблюдения.

– На нашей машине было разбито вдребезги заднее стекло. Хотим коллективно добиться справедливого возмещения ущерба и применения каких-то мер защиты людей от потенциально опасного человека. Кто узнает человека на видео? Что знаете о нем? – написал обеспокоенный горожанин.