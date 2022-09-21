Шоу на фонтане озера Кашкадан в Уфе зазвучит по-новому и будет начинаться на час раньше

фото: ufacity.info

Вечернее шоу на светомузыкальном фонтане озера Кашкадан в Уфе с 23 сентября зазвучит по-новому и будет начинаться на час раньше прежнего. Об этом сообщила мэрия.

– Вечерняя программа будет начинаться в 20:00 с тридцатиминутного шоу под релакс-музыку. А в 21:30 для гостей на полчаса зазвучат мелодичные мотивы башкирской культуры, – рассказали в администрации.

Напомним, фонтан на озере работает с 10:00 каждый день, кроме понедельника. Его планируют отключить до 11 октября. Водное сооружение с залпами высотой в 25 метров запустили в День города, 12 июня, – вместе с техническим открытием парка «Кашкадан».