Фото: Соцсети

В Уфе на озере Кашкадан поймали именную рыбу. Об этом в социальных сетях рассказал местный житель в социальных сетях.

Уфимец снял видео, на котором запечатлел рыбака, поймавшего белого амура весом примерно 900 грамм. Примечательно, что на рыбе обнаружилась бирка с именем «Батыр».

– Ловил на кукурузу, уже домой собирался уходить, и вот клюнул интересный экземпляр, – рассказал о своем улове рыбак.

Батыр после отлова был немедленно выпущен обратно в озеро. Автор видео призвал беречь нового питомца водоема и в случае улова отпускать его.