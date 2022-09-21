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Общество21 сентября 2022 4:50

Хабиров подписал указ о выплатах переселенцам с Украины и Донбасса

Ранее республика получила на эти цели 141,5 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выплатах переселенцам с Украины, Луганской и Донецкой народных республик, прибывшим на территорию региона

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выплатах переселенцам с Украины, Луганской и Донецкой народных республик, прибывшим на территорию региона

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выплатах переселенцам с Украины, Луганской и Донецкой народных республик, прибывшим на территорию региона. Документ 20 сентября был опубликован на сайте правовой информации.

Средства переселенцам через многофункциональные центры будет выплачивать Минтруд Башкирии. Ранее на эти цели республика получила из федерального бюджета 141,5 млн рублей.

Пенсии и социальные выплаты прибывшим из Украины и Донбасса в конце августа назначил президент России Владимир Путин. Его указ предусматривает ежемесячную пенсионную выплату (10 тыс. руб.), соцвыплату инвалидам (10 тыс. руб.), ветеранам Великой Отечественной войны (5 тыс. руб.), а также единовременные выплаты при рождении ребенка (20 тыс. руб.) и беременности (10 тыс. рублей).