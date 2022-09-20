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Политика20 сентября 2022 16:40

Министру строительства Башкирии предъявили обвинение по новому уголовному делу

Рамзил Кучарбаев обвиняется в еще одном факте превышения полномочий
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзила Кучарбаева обвиняют еще в одном факте превышения полномочий. В прокуратуре республики утвердили обвинительное заключение по еще одному делу, которое расследуется в отношении чиновника помимо основного.

По данным надзорного ведомства, он, будучи начальником управления капитального строительства республики заключил в 2017-2019 годах договора со структурой управления ФСИН по Башкирии 50 госконтрактов на общую сумму более 2,1 млрд рублей. Как оказалось, исполнитель уступил эти контракты третьим лицам, оставив себе лишь 143 млн рублей.

Следователи выяснили, что руководитель строительного управления ФСИН по Башкирии участвовал в конкурсах на выполнение проектно-изыскательных работ и строительства объектов в рамках национальных проектов. Эти факты выявили следователи. Рамзил Кучарбаев свои вину не признал, как и по основному уголовному делу, где его и вице-премьера Бориса Беляева обвиняют в превышении должностных полномочий.