В Уфу прибыла делегация из Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 20 сентября, в Уфу прибыла официальная делегация Беларуси во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. В аэропорту башкирской столицы представителей дружественной страны встретили первые лица Башкирии. Как пояснили в пресс-службе администрации главы региона, делегация иностранных гостей примет участие в проходящем в эти дни Международном конгрессе «Транспорт и строительство».

В ходе визита в Башкирию, премьер-министр Беларуси Роман Головченко в сопровождении Радия Хабирова посетит ряд промышленных предприятий республики, а затем делегации чиновников совместно откроют дилерский центр Минского автомобильного завода. Своим коллегам из дружественного государства башкирские чиновники представят презентацию на тему экономического, инвестиционного и туристического потенциала Башкирии и Беларуси.