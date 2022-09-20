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Общество20 сентября 2022 12:23

Две модели из Уфы вошли в топ-3 рейтинга мужского журнала MAXIM

Их пригласили на финал конкурса, который состоится в Москве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
19-летняя Виолетта Лаврентьева и 25-летняя Алена Дармштадская // фото: MAXIM / Алена Дармштадская

19-летняя Виолетта Лаврентьева и 25-летняя Алена Дармштадская // фото: MAXIM / Алена Дармштадская

Две модели из Уфы – 19-летняя Виолетта Лаврентьева и 25-летняя Алена Дармштадская – вошли в тройку лидеров топ-100 самых сексуальных девушек России по итогам голосования, которое провел мужской журнал MAXIM. Всего в рейтинге участвовало 376 красавиц.

Всех девушек, попавших в сотню лучших, пригласили на финал конкурса MISS MAXIM 2022, который состоится 27 октября в Москве. На нем звездное жюри выберет победительницу. Она получит профессиональную фотосессию от «одного из самых востребованных» фотографов, говорится на сайте журнала.

Ранее «КП-Уфа» рассказывала об Алене Дармштадской. Ее пиарили в главном телеграм-канале чиновников Башкирии.