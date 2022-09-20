В Уфе задержали шайку организаторов сети подпольных казино

Фото: МВД России

В Уфе задержали организаторов сети подпольных казино. Подробности рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как сообщают правоохранители, пять женщин и один мужчина в возрасте от 27 до 38 лет организовывали и проводили азартные игры в пяти арендованных квартирах. В клуб для конспирации допускались только проверенные постоянные клиенты, а сами квартиры арендовались с помощью утерянного паспорта неосведомленного гражданина. Злоумышленники в казино исполняли функции администраторов.

Деятельность игорного клуба была пресечена летом этого года. Полиция изъяла 30 компьютеров с установленным программным обеспечением, позволяющим играть в азартные игры.

– По предварительным подсчетам, нелегальный оборот денежных средств при осуществлении противоправной деятельности мог превышать 22 миллиона рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о незаконной организации и проведению азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

С участниками преступной группировки в настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные лиц, причастные к его совершению.