Гособвинение запросило 9 лет колонии для координатора «Действия» в Башкирии Антона Орлова

фото: vk.com // Антон Орлов

Гособвинение запросило Советский районный суд Уфы приговорить координатора профсоюза медработников «Действие» в Башкирии Антона Орлова к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о крупном мошенничестве. Двое других фигурантов – Константин Соколов и Вячеслав Гизатуллин – могут отправиться в колонию на семь лет. Об этом 20 сентября сообщил «Ъ-Уфа».

По версии следствия, ранее озвученной региональной прокуратурой, Орлов, занимая должность замдиректора в компании «Нефте-сервис», под предлогом поставки 260 тонн дизельного топлива узбекской фирме похитил более 11 млн рублей. Помимо этого, предполагается, что вместе с Соколовым и Гизатуллиным правозащитник от имени предприятия «Гермес» сообщили представителям организации «Гайрат-82» ложные сведения о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов. Между компаниями был заключен соответствующий контракт, и сообщники якобы не исполнили обязательства, похитив у «Гайрат-82» более 14,8 млн рублей.

Напомним, общественности Антон Орлов стал известен как один из организаторов «итальянской забастовки» в Ишимбайской центральной районной больнице: местные медики протестовали из-за дефицита кадров и низкой оплаты сверхурочной работы. Акция продлилась почти месяц.