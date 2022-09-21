В Уфе под риском увольнения находятся 1700 человек

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В Уфе под риском увольнения находятся 1,7 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании администрации башкирской столицы сообщил директор городского Центра занятости населения Ридан Ахьямов.

– По состоянию на 15 сентября численность работников, находящихся под риском увольнения, составляет чуть более 1 700 человек, что в целом на 62% меньше, чем на начало года. Из них работает в режиме неполного рабочего времени 991 человек, находятся в простое 400 человек, предполагается к увольнению 78 человек, – заявил Ахьямов.

Напомним, вчера, 19 сентября, Минтруд сообщил, что в Башкирии уровень безработицы вернулся к досанкционным значениям. Количество зарегистрированных нетрудоустроенных лиц снизилось на несколько тысяч.