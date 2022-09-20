Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уфе насчитывается более 5,5 тысяч безработных граждан. Об этом на оперативном совещании администрации башкирской столицы сообщил директор городского Центра занятости населения Ридан Ахьямов.

– На 15 сентября численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, составило 5 504 человек, что на 3,7% меньше, чем на начало года. Уровень регистрируемой безработицы с начала года снизился с 0,95% до 0,91%, что в целом ниже уровня регистрируемой безработицы по республике, который на сегодняшний день составляет 1,05%, – заявил Ахьямов.

Напомним, вчера, 19 сентября, Минтруд сообщил, что в Башкирии уровень безработицы вернулся к досанкционным значениям. Количество зарегистрированных нетрудоустроенных лиц снизилось на несколько тысяч.