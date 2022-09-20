Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал чиновников за работу по отлову собак

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании 20 сентября раскритиковал чиновников за работу по отлову собак, которые нападают на людей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании 20 сентября раскритиковал чиновников за работу по отлову бездомных собак, которые нападают на людей. По словам сити-менеджера, профильные службы на такие инциденты реагируют медленно.

– Пока вы выезжаете, пока собираетесь, – собаки убегают и в следующий двор забегают. Доводите оперативно, чтобы реакция была моментальная, а не так чтобы через час приехали, а там никого нет. Сергей Петрович [Кожевников, первый вице-мэр Уфы], на вашем штабе прошу каждый случай укуса детально разбирать. Мы вообще-то за это деньги платим. Это не чья-то благотворительность. На это в бюджете заложены деньги. Рустем Нильевич [Хамитов, начальник Управления коммунального хозяйства], персональная ответственность ваша и глав районов, – сказал сити-менеджер.

По словам Хамитова, с начала текущего года подрядчики отловили на территории Уфы 4 707 бездомных собак.

Напомним, на проблемы с отловом собак Ратмир Мавлиев указывал на оперативном совещании в администрации 7 сентября. Тогда он потребовал от глав районов тщательно следить за этой работой.

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