В Уфе заболеваемость ОРВИ выросла на 46,9%

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В Уфе заболеваемость ОРВИ за прошедшую неделю выросла почти наполовину. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территорий Роспотребнадзора Зульфия Камаева .

– По сравнению с предыдущей неделей в городе Уфе отмечается рост заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Рост составил 46,9%. Заболеваемость выше недельного эпидемиологического порога на 83%, – заявила представитель ведомства.

Всего зарегистрировано в Уфе 8 303 случая заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составляет 730 случаев на 100 тысяч населения. Доля детей среди заболевших – 30%.