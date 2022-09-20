Стоимость строительства квадратного метра жилья в Башкирии составила 59,2 тыс. рублей

Средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в многоквартирных домах в Башкирии составила 59 286 рублей

Средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в многоквартирных домах в Башкирии составила 59 286 рублей: 36 802 рубля в сельской местности и 60 054 – в городской. Итоги исследования за январь-августа 2022 года 19 сентября озвучил Башстат.

Стоимость «квадрата» в частных домах сложилась в размере 48 832 рублей (36 836 в руб. в сельской местности и 48 490 – в городской).

За восемь месяцев текущего года в республике в действие было введено 1,93 млн квадратных метров жилья (в августе этот показателю вырос на 37% по сравнению с предыдущим месяцем). 33,1% жилья возвели строительные компании, 66,9% – индивидуальные застройщики.