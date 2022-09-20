В Башкирии у банды наркодилеров нашли 150 г кокаина и 13 кг мефедрона

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии полиция задержала банду наркодилеров. Пятеро обвиняемых, как сообщает пресс-служба регионального МВД, в настоящее время ждут суда.

У преступной группировки правоохранители изъяли более 13 килограмм мефедрона, около 1,5 килограмм гашиша и более 150 грамм кокаина. Преступники распространяли наркотики не только в Башкирии, но и в Краснодарском крае, Удмуртии, Татарстане, а также в Ростовской, Белгородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Челябинской и Нижегородской областях. В общей сложности по данному факту возбуждено более 50 уголовных дел, которые были объединены в одно производство.

Помимо прочего, правоохранители установили, что один из обвиняемых, уроженец Аургазинского района, легализовал почти два миллиона рублей, полученных от криминальных сделок.

Следственное управление завершило расследование уголовного дела по статьям о незаконном сбыте наркотиков, организация преступного сообщества, легализация (отмывание) денег. Материалы направлены в суд с обвинительным заключением.