Парламент Башкирии намерен увеличить отчисление налогов малого бизнеса в бюджеты городов

Парламент Башкирии в четверг, 22 сентября, намерен принять законопроект, увеличивающий с 2023 года отчисление в городские бюджеты налога, которые взимается по упрощенной системе налогообложения

Парламент Башкирии в четверг, 22 сентября, намерен принять законопроект, увеличивающий с 2023 года отчисление в городские бюджеты налога, которые взимается по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Сейчас городские округа получают 50% поступлений от УСН [упрощенной системы налогообложения]. При выполнении определенных условий они смогут дополнительно получать сверх этой суммы до 5% отчислений в год. В течение десяти лет городские округа смогут добиться 100-процентного зачисления УСН в свои бюджеты, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Размер норматива отчислений налогов будет зависеть от темпов роста их поступлений и численности малого и среднего предпринимательства в том или ином городе. Предполагается, что новая мера будет стимулировать развитие бизнеса в муниципалитетах.

Минфин Башкирии прогнозирует, что дополнительные поступления налога в городах в 2023 году составят 443 млн рублей, в 2024-м – 470 и в 2025 – 510.